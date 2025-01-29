ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Yeni yıla güçlü bir yükselişle giriş yapan sarı metal, yatırımcıların odak noktasında olmaya devam ediyor. Gram altın, bugünkü işlemlerde 3.177,51 TL seviyesinde alıcı bulurken, çeyrek altın fiyatı ise 5.171,00 TL'yi aşmış durumda. Sarı metaldeki dalgalanmalar, altına yatırım yapanlar ve alıcılar için kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 29 Ocak 2025 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış rakamları...