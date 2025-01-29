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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:55

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş trendine giren altın, bu çıkışını sürdürüyor. Sabah saatlerinde piyasada dalgalanmalar yaşanırken, gram altın 3.177,51 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5.171,00 TL'ye kadar yükseldi. Altına yatırım yapanlar ve alıcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

Yeni yıla güçlü bir yükselişle giriş yapan sarı metal, yatırımcıların odak noktasında olmaya devam ediyor. Gram altın, bugünkü işlemlerde 3.177,51 TL seviyesinde alıcı bulurken, çeyrek altın fiyatı ise 5.171,00 TL'yi aşmış durumda. Sarı metaldeki dalgalanmalar, altına yatırım yapanlar ve alıcılar için kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 29 Ocak 2025 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.177,51

SATIŞ(TL) 3.178,03

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.171,00

SATIŞ(TL) 5.219,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.968,00

SATIŞ(TL) 21.284,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.763,05

SATIŞ(USD) 2.763,48

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