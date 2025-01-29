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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:55
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar?
Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş trendine giren altın, bu çıkışını sürdürüyor. Sabah saatlerinde piyasada dalgalanmalar yaşanırken, gram altın 3.177,51 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5.171,00 TL'ye kadar yükseldi. Altına yatırım yapanlar ve alıcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları…