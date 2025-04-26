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Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
09:01
Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Anlık alış-satış rakamlarıyla takip edilen gram altın ve çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı. Haftanın son işlem günü ardından hafta sonu yatırım ve birikimlerine devam edenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 26 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte altında son durum: