Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış tablosunda izleniyor. Yukarı yönlü seyrine devam eden rakamlarda beklenen artış görülüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın rakamları: