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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 09:01

Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Anlık alış-satış rakamlarıyla takip edilen gram altın ve çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı. Haftanın son işlem günü ardından hafta sonu yatırım ve birikimlerine devam edenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 26 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte altında son durum:

Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış tablosunda izleniyor. Yukarı yönlü seyrine devam eden rakamlarda beklenen artış görülüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın rakamları:

Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 26 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.318,54 dolar
SATIŞ: 3.319,81 dolar

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Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.099,09 TL
SATIŞ: 4.100,50 TL

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Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.233,00 TL
SATIŞ: 27.646,00 TL

Altın fiyatları canlı rakamlar: 26 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.781,00 TL
SATIŞ: 6.848,00 TL