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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:38
CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Canlı grafikler üzerinden anlık olarak takip edilen gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yeni rekorlara imza attı. Haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmak veya birikimlerini değerlendirmek isteyenler, altın fiyatları alış-satış grafiğini detaylıca inceliyor. Bugün sarı metal güne 4.058,56 TL seviyesinden giriş yaptı. Peki, 28 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?