Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği 16 Haziran Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediliyor. Alış ve satış fiyatları dengesi bu noktada önem kazanırken özellikle son dönemde yükselen sarı metal, hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Canlı rakamlara göre bugün 22 ayar bilezik fiyatı 459 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 826 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 16 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika verileri.