ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Birikimlerini korumak isteyenler ve altına yönelenler, piyasalardaki son durumu yakından izliyor. 11 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları ve en son rakamlar...