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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
06:34
ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. 11 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.409,06 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.631,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde büyük etkilere sahip oluyor. Sarı metalin son zamanlardaki grafiğine bakıldığında gram altın her geçen gün yeni zirvelere ulaşıyor. Peki, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL?