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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:34

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. 11 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.409,06 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.631,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde büyük etkilere sahip oluyor. Sarı metalin son zamanlardaki grafiğine bakıldığında gram altın her geçen gün yeni zirvelere ulaşıyor. Peki, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Birikimlerini korumak isteyenler ve altına yönelenler, piyasalardaki son durumu yakından izliyor. 11 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları ve en son rakamlar...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.409,06

SATIŞ(TL) 3.409,53

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.631,00

SATIŞ(TL) 5.680,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.930,00

SATIŞ(TL) 23.277,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.897,53

SATIŞ(USD) 2.898,09

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