Haberler
Yaşam
BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
07:46
BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yaklaşırken yatırımcıların ve alıcıların odağında olmaya devam ediyor. Yeni yılın başlangıcından bu yana yükseliş eğilimi gösteren altın, piyasadaki hareketliliğini sürdürüyor. Sabah saatlerinde piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte gram altın 3.384,06 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 5.610,00 TL'yi buldu. Yatırım yapmak isteyenler ve alıcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?