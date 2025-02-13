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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:46

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yaklaşırken yatırımcıların ve alıcıların odağında olmaya devam ediyor. Yeni yılın başlangıcından bu yana yükseliş eğilimi gösteren altın, piyasadaki hareketliliğini sürdürüyor. Sabah saatlerinde piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte gram altın 3.384,06 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 5.610,00 TL'yi buldu. Yatırım yapmak isteyenler ve alıcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın 3.384,06 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.610,00 TL'yi aşarak dikkat çekiyor. Altındaki bu dalgalanma, piyasalarda hareketliliği artırırken yatırımcılar için kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, güncel altın fiyatları nasıl şekillendi? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte, 13 Şubat 2025 anlık altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.384,06

SATIŞ(TL) 3.384,62

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.610,00

SATIŞ(TL) 5.654,00

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.590,00

SATIŞ(TL) 22.831,00

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.916,68

SATIŞ(USD) 2.917,32

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