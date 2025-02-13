BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın 3.384,06 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.610,00 TL'yi aşarak dikkat çekiyor. Altındaki bu dalgalanma, piyasalarda hareketliliği artırırken yatırımcılar için kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, güncel altın fiyatları nasıl şekillendi? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte, 13 Şubat 2025 anlık altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.