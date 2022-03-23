Son dakika altın fiyatları verileri, yatırımcıların yanı sıra birikim yapan ve yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Haftanın üçüncü iş günü olan Çarşamba gününde altın fiyatı 916 TL ile güne başladı. Fiyatların yükselişe geçip grafiği yeşile boyaması piyasada yankı uyandırdı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı altın fiyatları verileri gün içinde inişli çıkışlı seyretmeye devam ediyor. "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları…