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Haberler Yaşam CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler
Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:29

CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

Son dakika altın fiyatları verileri, yatırımcıların yanı sıra birikim yapan ve yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Haftanın üçüncü iş günü olan Çarşamba gününde altın fiyatı 916 TL ile güne başladı. Fiyatların yükselişe geçip grafiği yeşile boyaması piyasada yankı uyandırdı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen canlı altın fiyatları verileri gün içinde inişli çıkışlı seyretmeye devam ediyor. "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları…

CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

Dünya gündeminde yer alan Rusya Ukrayna savaşının tüm piyasaları etkilemesi kaçınılmaz oldu. Savaşla birlikte altın fiyatları da inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatları son dakika verilerine göre altın güne zirveden başladı. Bu noktada ise "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları anlık verileri gün sonuna kadar takip ediliyor. İşte son dakika verileri…

CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 6.099,00

SATIŞ: 6.119,00

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CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 833,40

SATIŞ: 858,17

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CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 5.971,00

SATIŞ: 6.015,00

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CANLI: ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 23 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Piyasada anlık veriler

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.109,00

SATIŞ: 6.172,00

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