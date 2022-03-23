Dünya gündeminde yer alan Rusya Ukrayna savaşının tüm piyasaları etkilemesi kaçınılmaz oldu. Savaşla birlikte altın fiyatları da inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatları son dakika verilerine göre altın güne zirveden başladı. Bu noktada ise "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları anlık verileri gün sonuna kadar takip ediliyor. İşte son dakika verileri…