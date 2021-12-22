Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ellerindeki değerli yatırım aracının anlık grafiğini merak edenler sorgulamalarına devam ediyor. Özellikle gram altın fiyatının 750 TL civarında olması piyasaları hareketlendirdi. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre fiyatlarda yine düşüş sürüyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 22 Aralık 2021 bugün tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son canlı altın fiyatları