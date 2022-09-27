Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: 27 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:04

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: 27 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Kapalıçarşı'da haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Alım satım ve kar amaçlı yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları sorgulaması yapıyor. En son gram altın 967 lira seviyesinde işlem gördü. 22 ayar bilezik fiyatı ise 895 TL'den güne başladı. Altın kurunda canlı grafik sürekli olarak güncelleniyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı rakamlar