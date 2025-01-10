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Altın fiyatları canlı tablo | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
08:59
Altın fiyatları canlı tablo | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası, 7 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları tablosu...