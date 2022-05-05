Altın Fiyatları CANLI TABLO | FED faiz kararının ardından Altın fiyatları arttı mı - düştü mü? 5 Mayıs gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

"Altın fiyatları arttı mı - düştü mü?" sorusu dün yapılan Amerika Merkez Bankası (FED) politika faizi kararı sonrasında gün içerisinde merak konusu oldu. Yatırımcılar, sevdiklerine hediye etmek isteyenler ve daha pek çok sebeple alım yapmak isteyenler kuyumculara gitmeden önce bilgi edinmek amacıyla 5 Mayıs çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 5 Mayıs çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.