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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 07:47

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz bu hafta da inişli çıkışlı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada "8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sabah saatlerindeki anlık veriler doğrultusunda gram altının 1067 TL'den alıcı bulduğu görülürken çeyrek altının fiyatı ise 1747 TL olarak kaydedildi. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı, güncel ve anlık rakamları da yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları son durum ve anlık rakamlar.

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Hafta sonunda da altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yurt genelinde özellikle de yatırımcıların gündem maddesi olarak da öne çıkıyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelecek rakamlar yakından takip ediliyor. Uzman isimlerin yıl sonuna doğru altının artacağı konusunda beklentilere paralel olarak rakamlar son dönemde artışa geçti. "8 Aralık 2022 Piyasalarda tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 8 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.209,00

SATIŞ: 7.273,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 7.014,00

SATIŞ: 7.087,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.515,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.178,00

SATIŞ: 7.287,00

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