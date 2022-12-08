Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 07:47

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yükselişe geçti! 8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz bu hafta da inişli çıkışlı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada "8 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sabah saatlerindeki anlık veriler doğrultusunda gram altının 1067 TL'den alıcı bulduğu görülürken çeyrek altının fiyatı ise 1747 TL olarak kaydedildi. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı, güncel ve anlık rakamları da yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları son durum ve anlık rakamlar.