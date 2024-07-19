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Haberler Yaşam Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 08:12

Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?

Haftanın son işlem gününde kuyumcuları ziyaret etmeyi planlayanlar bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar sorusuyla güncel durumu inceliyor. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler, düğün merasimi için hediye almayı planlayanlar, elindeki altını bozdurmak isteyenler son işlem gününü kaçırmamak için kuyumcuların yolunu tutuyor. Bu kapsamda Kapalıçarşı'daki son durum mercek altına alınıyor. Peki altının gram fiyatı ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL? İşte 19 Temmuz 2024 Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı ile güncel durum…

Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları anlık ve canlı verilerle anbean takip edilebiliyor. Gün içinde, haftalık ve aylık seyirde altının gram fiyatı üzerindeki inişli çıkışlı değişim anlık olarak inceleniyor. Bu kapsamda tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL sorularına yanıt bulunabiliyor. İşte 19 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile anlık veriler…

Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.581,70

SATIŞ(TL) 2.582,02

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.215,00

SATIŞ(TL) 4.282,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.517,00

SATIŞ(TL) 17.782,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.424,97

SATIŞ(USD) 2.425,32

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