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Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
08:12
Altın Fiyatları Canlı Takip: 19 Temmuz 2024 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL?
Haftanın son işlem gününde kuyumcuları ziyaret etmeyi planlayanlar bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar sorusuyla güncel durumu inceliyor. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler, düğün merasimi için hediye almayı planlayanlar, elindeki altını bozdurmak isteyenler son işlem gününü kaçırmamak için kuyumcuların yolunu tutuyor. Bu kapsamda Kapalıçarşı'daki son durum mercek altına alınıyor. Peki altının gram fiyatı ne kadar, alış satış fiyatı kaç TL? İşte 19 Temmuz 2024 Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı ile güncel durum…