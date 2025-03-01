ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan en güncel verilere göre, gram altın 3.349,25 TL seviyesine gerilerken, 22 ayar bilezik 3.052,50 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Mart Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…