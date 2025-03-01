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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
09:18
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. 1 Mart 2025 Cumartesi itibarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi altında. Güne 2.854,57 TL seviyesinde başlayan ons altın, piyasada yön arayışını sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik dikkat çekiyor. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, fiyatlardaki güncel gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. İşte 1 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum…