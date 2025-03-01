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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:18

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. 1 Mart 2025 Cumartesi itibarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi altında. Güne 2.854,57 TL seviyesinde başlayan ons altın, piyasada yön arayışını sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik dikkat çekiyor. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, fiyatlardaki güncel gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. İşte 1 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan en güncel verilere göre, gram altın 3.349,25 TL seviyesine gerilerken, 22 ayar bilezik 3.052,50 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Mart Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.471,00

Satış: 5.578,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.349,25

Satış: 3.349,90

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.943,00

Satış: 11.156,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 1 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 21.818,00

Satış: 22.220,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN