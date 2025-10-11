ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu altın piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. 11 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, "Altın değer kazandı mı, yoksa geriledi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları, anlık piyasa verileri ve haftanın genel görünümü…