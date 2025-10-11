Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.10.2025 07:00

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Hafta sonuna girilirken altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son tablo merak konusu oldu. "Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi?" sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. İşte Kapalıçarşı'dan gelen canlı altın fiyatları ve anlık gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu altın piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. 11 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, "Altın değer kazandı mı, yoksa geriledi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları, anlık piyasa verileri ve haftanın genel görünümü…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.145,00

Satış: 9.270,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.403,76

Satış: 5.404,54

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.290,00

Satış: 18.546,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.468,00

Satış: 36.928,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.017,95

Satış: 4.018,53

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?