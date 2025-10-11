Haberler
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 11 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.10.2025 07:00
Hafta sonuna girilirken altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son tablo merak konusu oldu. "Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi?" sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. İşte Kapalıçarşı'dan gelen canlı altın fiyatları ve anlık gelişmeler…