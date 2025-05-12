ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın 4.078,50 TL, 22 ayar bilezik ise 3.794,23 TL'den satılıyor. Altın piyasasındaki gelişmeler ve anlık alış-satış takip ekranı haberin devamında...