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Haberler Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:31

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftaya 3.274,42 TL seviyesinden başlayan ONS altın, küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Bu durum, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar, yeni haftaya temkinli başlarken, fiyatlardaki yön yakından takip ediliyor.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı'da gram altın 4.078,50 TL, 22 ayar bilezik ise 3.794,23 TL'den satılıyor. Altın piyasasındaki gelişmeler ve anlık alış-satış takip ekranı haberin devamında...

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.800,00

Satış:6.865,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.078,50

Satış: 4.078,99

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.600,00

Satış: 13.730,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN