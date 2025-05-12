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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
12:31
ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
12 Mayıs 2025 Pazartesi günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftaya 3.274,42 TL seviyesinden başlayan ONS altın, küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Bu durum, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar, yeni haftaya temkinli başlarken, fiyatlardaki yön yakından takip ediliyor.Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?