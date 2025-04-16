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Haberler Yaşam ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:10

ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın ortasında altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 16 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem hacmindeki artış dikkat çekerken, alım-satım işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Güne 3.268,73 TL seviyesinden başlayan ONS altın, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan gelişmeler...

ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ederken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla 3.745,20 TL seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.495,80 TL olarak belirlendi. İşte, bugün altın fiyatlarında yaşanan son durum...

ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.581,00

Satış: 6.635,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.005,59

Satış: 4.006,12

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.162,00

Satış: 13.270,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.244,00

Satış: 26.439,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN