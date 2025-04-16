ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ederken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla 3.745,20 TL seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.495,80 TL olarak belirlendi. İşte, bugün altın fiyatlarında yaşanan son durum...