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ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:10
ANLIK ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 16 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Haftanın ortasında altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 16 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem hacmindeki artış dikkat çekerken, alım-satım işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Güne 3.268,73 TL seviyesinden başlayan ONS altın, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan gelişmeler...