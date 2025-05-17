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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
08:53
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü dalgalanmalar dikkat çekiyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Güne 3.202 TL seviyesinden başlayan ons altın, küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliğini sürdürürken, bu durum iç piyasaya da yansıyor. Yeni haftaya temkinli hazırlanan yatırımcılar, fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında öne çıkanlar ve güncel fiyatlar…