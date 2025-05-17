ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarındaki hareketlilik, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle fiyatlardaki ani dalgalanmalar, vatandaşların dikkatini çekerken, Kapalıçarşı'dan gelen en güncel verilere göre 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü gram altın 3.999,69 TL seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.713,02 TL olarak belirlendi. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...