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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 08:53

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü dalgalanmalar dikkat çekiyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Güne 3.202 TL seviyesinden başlayan ons altın, küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliğini sürdürürken, bu durum iç piyasaya da yansıyor. Yeni haftaya temkinli hazırlanan yatırımcılar, fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında öne çıkanlar ve güncel fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarındaki hareketlilik, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle fiyatlardaki ani dalgalanmalar, vatandaşların dikkatini çekerken, Kapalıçarşı'dan gelen en güncel verilere göre 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü gram altın 3.999,69 TL seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.713,02 TL olarak belirlendi. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.800,00

Satış:6.865,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.142,48

Satış: 4.143,57

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.309,00

Satış: 13.478,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 17 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.536,00

Satış: 26.832,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN