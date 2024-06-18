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Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
08:37
Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?
Bayram tatili dolayısıyla gram altın fiyatı bir miktar düşüşe geçerken altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden anlık seyir takip ediliyor. Hem düğün sezonunun açılışı hem de iyi bir yatırım aracı oluşu dolayısıyla altının gram fiyatı ve ons fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur? İşte 18 Haziran 2024 canlı alış satış rakamları…