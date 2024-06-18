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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 08:37

Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

Bayram tatili dolayısıyla gram altın fiyatı bir miktar düşüşe geçerken altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden anlık seyir takip ediliyor. Hem düğün sezonunun açılışı hem de iyi bir yatırım aracı oluşu dolayısıyla altının gram fiyatı ve ons fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur? İşte 18 Haziran 2024 canlı alış satış rakamları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

Yazın düğün merasimlerinde hediye olarak altın takmayı planlayanların yanı sıra altını bir yatırım aracı olarak görenler hayli fazla. Hal böyle olunca bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur sorusu sık sık gündeme geliyor. Hem güncel rakamlar hem de olası iniş çıkış hamleleri araştırılıyor. İşte 18 Haziran 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

18 HAZİRAN 2024 - ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.450,30
SATIŞ(TL) 2.450,68

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Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.320,58

SATIŞ (USD) 2.320,88

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Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.929,00
SATIŞ (TL) 4.045,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı - 18 Haziran 2024: Bugün çeyrek, tam, yarım, gram altın fiyatı ne kadar, bayramdan sonra kaç TL olur?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.204,85
SATIŞ (TL) 2.363,99

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 16.139,00
SATIŞ (TL) 16.383,00

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