Haberler
Yaşam
ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:59
ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde etkili olurken, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar merakla mercek altına alındı. Yeni güne 2.928,92 TL seviyesinde başlayan ONS altın, piyasalardaki yön arayışını sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi yatırımcıların ilgi gösterdiği altın türlerinde de fiyat değişimleri dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki güncel gelişmeler...