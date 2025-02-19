ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en son verilere göre, gram altın 3.421,91 TL seviyesine çıkarken, 22 ayar bilezik ise 3.186,58 TL'den işlem görüyor. İşte, 19 Şubat 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu…