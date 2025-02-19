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Haberler Yaşam ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:59

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altın, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde etkili olurken, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar merakla mercek altına alındı. Yeni güne 2.928,92 TL seviyesinde başlayan ONS altın, piyasalardaki yön arayışını sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi yatırımcıların ilgi gösterdiği altın türlerinde de fiyat değişimleri dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki güncel gelişmeler...

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en son verilere göre, gram altın 3.421,91 TL seviyesine çıkarken, 22 ayar bilezik ise 3.186,58 TL'den işlem görüyor. İşte, 19 Şubat 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu…

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.711,00

Satış: 5.761,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.421,91

Satış:3.422,45

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.423,00

Satış: 11.522,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 19 Şubat bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 22.776,00

Satış: 22.948,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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