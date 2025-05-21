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CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:45
CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, piyasalardaki belirsizlik sarı metale yeniden değer kazandırmaya başladı. Güne hafif bir düşüşle başlayan gram altın, kısa sürede yönünü yukarı çevirerek 4.124 TL seviyesine ulaştı. Peki, 21 Mayıs 2025 itibarıyla çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, gram, ata ve 22 ayar bilezik altını ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın alış-satış fiyatlarıyla güncel tablo...