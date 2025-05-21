CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 21 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Güne düşüşle başlayan gram altın, daha sonra toparlanarak 4.124 TL seviyelerine çıktı. Peki, bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatlarıyla 21 Mayıs 2025 canlı altın rakamları...