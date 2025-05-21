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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:45

CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, piyasalardaki belirsizlik sarı metale yeniden değer kazandırmaya başladı. Güne hafif bir düşüşle başlayan gram altın, kısa sürede yönünü yukarı çevirerek 4.124 TL seviyesine ulaştı. Peki, 21 Mayıs 2025 itibarıyla çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, gram, ata ve 22 ayar bilezik altını ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın alış-satış fiyatlarıyla güncel tablo...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 21 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Güne düşüşle başlayan gram altın, daha sonra toparlanarak 4.124 TL seviyelerine çıktı. Peki, bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte güncel alış ve satış fiyatlarıyla 21 Mayıs 2025 canlı altın rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.752,00

Satış: 6.822,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.124,18

Satış: 4.124,69

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.504,00

Satış: 13.643,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.925,00

Satış: 27.162,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN