Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:05
Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı dolayısıyla birlikte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusu milyonlarca vatandaşın araştırma konusu oldu. 22 Ocak 2026 Perşembe günü kuyumculardaki güncel durum ve anlık alış satış rakamları, altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden inceleniyor.