Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların odağına yerleşti. 22 Ocak 2026 Perşembe günü anlık alış-satış rakamları ve piyasalardaki son durum altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden anbean takip ediliyor.