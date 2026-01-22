Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:05

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı dolayısıyla birlikte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusu milyonlarca vatandaşın araştırma konusu oldu. 22 Ocak 2026 Perşembe günü kuyumculardaki güncel durum ve anlık alış satış rakamları, altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden inceleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların odağına yerleşti. 22 Ocak 2026 Perşembe günü anlık alış-satış rakamları ve piyasalardaki son durum altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden anbean takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI - 22 OCAK 2026

Gram altın, hem ons fiyatındaki yükseliş hem de dolar kuru desteğiyle zirve noktasında seyrediyor. İşte piyasadaki alış ve satış rakamları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.677,71 TL

Satış: 6.678,54 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın, küçük yatırımcıların ve hediyeleşmek isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ederken fiyatlardaki artış dikkat çekiyor:

Alış: 11.092,00 TL

Satış: 11.201,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 44.231,00 TL

Satış: 44.632,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 45.852,00 TL

Satış: 46.540,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 45.422,00 TL

Satış: 45.797,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Alış: 6.190,34 TL

Satış: 6.485,26 TL