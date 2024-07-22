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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:12

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları takibi, kuyumcuya gitmeden önce yapılacakların başında geliyor. Altın alış satış rakamları anbean takip edilerek inişler ve çıkışlar tespit edilebiliyor. Geçtiğimiz haftayı 2.550 TL seviyesinde kapatan gram altın fiyatı hakkında incelemeler yankı uyandırıyor. Peki, bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altının yeni haftaya nasıl başladığını merak eden vatandaşlar, bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL sorularıyla araştırma yapıyor. Düğün sezonunun açılması ve yatırım aracı olarak altının güvenli alan olması dolayısıyla altın fiyatları canlı takip ekranı anlık olarak inceleniyor. İşte güncel alış satış rakamları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.551,45

SATIŞ(TL) 2.551,78

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.191,00

SATIŞ(TL) 4.245,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.183,00

SATIŞ(TL) 17.443,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ 2.402,05

SATIŞ 2.402,37

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.352,12

SATIŞ(TL) 2.480,33

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