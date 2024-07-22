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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
12:12
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları takibi, kuyumcuya gitmeden önce yapılacakların başında geliyor. Altın alış satış rakamları anbean takip edilerek inişler ve çıkışlar tespit edilebiliyor. Geçtiğimiz haftayı 2.550 TL seviyesinde kapatan gram altın fiyatı hakkında incelemeler yankı uyandırıyor. Peki, bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı.