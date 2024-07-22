Altın fiyatları canlı takip ekranı: 22 Temmuz 2024 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altının yeni haftaya nasıl başladığını merak eden vatandaşlar, bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL sorularıyla araştırma yapıyor. Düğün sezonunun açılması ve yatırım aracı olarak altının güvenli alan olması dolayısıyla altın fiyatları canlı takip ekranı anlık olarak inceleniyor. İşte güncel alış satış rakamları…