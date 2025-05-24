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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
08:37
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasalarda işlem yapılmazken, kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Bugün altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4.204 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, Ata lira, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte 24 Mayıs 2025 tarihine ait güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…