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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 08:37

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasalarda işlem yapılmazken, kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Bugün altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4.204 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, Ata lira, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte 24 Mayıs 2025 tarihine ait güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişiklik göstermiyor. Serbest piyasada, Cuma günü belirlenen son fiyatlar geçerliliğini koruyor. Küresel piyasalarda ons altın değer kazanırken, iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları yükselişe geçti. Bugün gram altın 4.204 liradan işlem görüyor. İşte 24 Mayıs 2025 itibarıyla Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.830,00

Satış: 6.972,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.202,66

Satış: 4.204,13

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.660,00

Satış: 13.944,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.236,00

Satış: 27.760,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN