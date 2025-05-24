ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 24 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişiklik göstermiyor. Serbest piyasada, Cuma günü belirlenen son fiyatlar geçerliliğini koruyor. Küresel piyasalarda ons altın değer kazanırken, iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları yükselişe geçti. Bugün gram altın 4.204 liradan işlem görüyor. İşte 24 Mayıs 2025 itibarıyla Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları...