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Haberler Yaşam Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 06:22

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

Düğün sezonunun açılışı ve vatandaşların yatırım için altın madenine yönelmesi, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi gibi soruların sık sık gündeme gelmesine sebep oluyor. Takı, hediye ya da yatırım için güncel rakamları anlık olarak öğrenmek isteyen vatandaşlar için 25 Mayıs 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı güncellendi. İşte en güncel alış satış rakamları…

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

Altın fiyatları için tüm gözler borsadaki gelişmelere çevrilirken, FED toplantısından çıkan kararlar sonucu rakamlarda değişim gözlendi. Geçtiğimiz haftayı 2.415 TL dolaylarında kapatan gram altın fiyatı için bugünkü durum takip edilirken, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi soruları doğdu. İşte, 25 Mayıs 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel durum…

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.238,00

Satış: 16.483,00

ATA ALTIN

Alış: 16.154,00

Satış: 16.409,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.218,51

Satış: 2.345,77

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.333,61

Satış: 2.334,31

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

TAM ALTIN

Alış: 15.812,00

Satış:15.992,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.930,00

Satış: 8.021,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.953,00

Satış: 4.014,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.417,74

Satış: 2.418,47

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