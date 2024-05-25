Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı || 25 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi?

Altın fiyatları için tüm gözler borsadaki gelişmelere çevrilirken, FED toplantısından çıkan kararlar sonucu rakamlarda değişim gözlendi. Geçtiğimiz haftayı 2.415 TL dolaylarında kapatan gram altın fiyatı için bugünkü durum takip edilirken, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düşer mi soruları doğdu. İşte, 25 Mayıs 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel durum…