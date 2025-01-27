CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Jeopolitik riskler ve ABD dolarındaki değer kaybı, altına olan talebi arttırıyor. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın 3.162,12 TL'den işlem görürken, 22 ayar bilezik ise 2.870,73 TL seviyesinde. İşte, 25 Ocak 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa takibi...