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Haberler Yaşam CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:09

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında 27 Ocak 2025 Pazartesi günü de hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken altın, değer kazanmaya devam ederek yukarı yönlü bir ivme sergiliyor. Alım-satım işlemleri planlayan vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları merakla mercek altına aldı. ONS altın ise, güne 2.755,93 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 27 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son günlerde altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Jeopolitik riskler ve ABD dolarındaki değer kaybı, altına olan talebi arttırıyor. Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilere göre, gram altın 3.162,12 TL'den işlem görürken, 22 ayar bilezik ise 2.870,73 TL seviyesinde. İşte, 25 Ocak 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık piyasa takibi...

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.146,00

Satış: 5.188,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.162,12

Satış: 3.162,50

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.291,00

Satış: 10.375,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.520,00

Satış: 20.665,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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