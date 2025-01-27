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CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:09
CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 27 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında 27 Ocak 2025 Pazartesi günü de hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken altın, değer kazanmaya devam ederek yukarı yönlü bir ivme sergiliyor. Alım-satım işlemleri planlayan vatandaşlar, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları merakla mercek altına aldı. ONS altın ise, güne 2.755,93 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 27 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...