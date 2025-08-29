ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yükseliş sürüyor. Gram altın gün içinde 4.499 TL ile tarihî zirveye ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın da artış göstererek 3.406 dolara çıkarak 8 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Peki, 29 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı grafikler...