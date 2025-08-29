Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.08.2025 07:14

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 29 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Dün gram altın 4.482 TL seviyesinden kapanış yaparken, yeni güne yatay bir başlangıç yaptıktan kısa süre sonra rekor seviyelere ulaştı. Peki, 29 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ata ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel alış-satış fiyatlarıyla canlı altın tablosu…

Altın piyasasında yükseliş sürüyor. Gram altın gün içinde 4.499 TL ile tarihî zirveye ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın da artış göstererek 3.406 dolara çıkarak 8 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Peki, 29 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı grafikler...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.341,00

Satış: 7.405,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.514,42

Satış: 4.514,91

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.683,00

Satış: 14.810,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 29.276,00

Satış: 29.484,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN/ONS FİYATI

Alış:3.410,80

Satış: 3.411,18

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

