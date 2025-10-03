ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 3 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlere bağlı olarak yönünü belirliyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Rekor seviyelere yakın seyreden sarı metalin 3 Ekim 2025 tarihli güncel fiyatları ise merak konusu. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar? İşte güncel altın alış satış grafikleri....