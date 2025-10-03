Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 3 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.10.2025 06:07

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. ABD'de hükümetin kapanma ihtimali ve zayıf gelen istihdam verileri sonrası Fed'in faiz indirimi beklentileri artarken, altın rekor seviyelere yaklaşmıştı. Bugün de altın fiyatları yüksek seyrini koruyor. İşte 3 Ekim Cuma güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlere bağlı olarak yönünü belirliyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Rekor seviyelere yakın seyreden sarı metalin 3 Ekim 2025 tarihli güncel fiyatları ise merak konusu. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar? İşte güncel altın alış satış grafikleri....

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.663,00

Satış: 8.747,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.159,82

Satış: 5.160,53

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 17.326,00

Satış: 17.505,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 34.545,00

Satış: 34.877,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.848,98

Satış: 3.849,42

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

