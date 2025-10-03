Haberler
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 3 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. ABD'de hükümetin kapanma ihtimali ve zayıf gelen istihdam verileri sonrası Fed'in faiz indirimi beklentileri artarken, altın rekor seviyelere yaklaşmıştı. Bugün de altın fiyatları yüksek seyrini koruyor. İşte 3 Ekim Cuma güncel altın fiyatları…