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Haberler Yaşam Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:22

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

Ayın ilk işlem gününde piyasalardaki durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Birikimlerini altına çevirmek isteyen ve alış satış rakamlarını anbean takip etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları canlı takip ekranı aracılığıyla kuyumcuya gitmeden anlık verilere ulaşabiliyor. Peki, 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

Bugün ayın ve haftanın ilk işlem günü olması sebebiyle piyasalara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL sorusuyla incelenen güncel rakamlar, global piyasalardaki hareketlilik doğrultusunda anbean inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları da bu konudaki araştırmaları hızlandırıyor. İşte 3 Şubat 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…

Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

3 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.214,32

SATIŞ(TL) 3.214,77

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.211,00

SATIŞ(TL) 5.266,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.330,00

SATIŞ(TL) 21.653,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.786,76

SATIŞ(USD) 2.787,18

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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.906,94

SATIŞ(TL) 3.071,79

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