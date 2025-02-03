Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?

Bugün ayın ve haftanın ilk işlem günü olması sebebiyle piyasalara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL sorusuyla incelenen güncel rakamlar, global piyasalardaki hareketlilik doğrultusunda anbean inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları da bu konudaki araştırmaları hızlandırıyor. İşte 3 Şubat 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…