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Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:22
Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı: 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış satış kaç TL?
Ayın ilk işlem gününde piyasalardaki durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Birikimlerini altına çevirmek isteyen ve alış satış rakamlarını anbean takip etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları canlı takip ekranı aracılığıyla kuyumcuya gitmeden anlık verilere ulaşabiliyor. Peki, 3 Şubat 2025 anlık rakamlar ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.