Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Küresel piyasalarda yaşanan karışıklığın ardından toparlanma eğilimi devam ediyor. ABD'deki resesyon endişesi piyasalara yön verirken bugün altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir seyir gözlemlendi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 8 Ağustos 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel ve anlık veriler…