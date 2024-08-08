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Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:29

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Son günlerde aşağı yönlü bir hareketlilik gösteren altın fiyatları bugün yatırımcıların ve ziynet alışverişi yapacak vatandaşların gündem konusu. Bu hususa ilişkin bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel ons, cumhuriyet, gram altın fiyatları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

Küresel piyasalarda yaşanan karışıklığın ardından toparlanma eğilimi devam ediyor. ABD'deki resesyon endişesi piyasalara yön verirken bugün altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir seyir gözlemlendi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL? İşte 8 Ağustos 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel ve anlık veriler…

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.579,45

SATIŞ(TL) 2.579,76

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.246,00
SATIŞ(TL) 4.315,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.708,00

SATIŞ(TL) 17.718,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.394,71

SATIŞ(USD) 2.395,13

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