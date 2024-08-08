Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
07:29
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 8 Ağustos 2024 bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL?
Son günlerde aşağı yönlü bir hareketlilik gösteren altın fiyatları bugün yatırımcıların ve ziynet alışverişi yapacak vatandaşların gündem konusu. Bu hususa ilişkin bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, alış satış kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel ons, cumhuriyet, gram altın fiyatları…