ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en güncel verilere göre, gram altın 3.411,61 TL'den işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı ise 3.143,80 TL olarak kaydedildi. İşte, 8 Mart 2025 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık takip detayları...