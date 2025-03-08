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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:52

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

8 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dalgalı kur seyri sürdükçe, altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini üzerinde tutuyor. Alım-satım işlemleri yapanlar, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları yakından izliyor. Güne 2.909,19 TL seviyesinden başlangıç yapan ONS altın, yatırımcıların dikkatini çekerken; gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merakla takip ediliyor. Hafta sonuna girerken altın piyasasındaki son gelişmeler ve anlık fiyat değişimleri, piyasa uzmanlarının takibinde. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en güncel verilere göre, gram altın 3.411,61 TL'den işlem görürken, 22 ayar bileziğin fiyatı ise 3.143,80 TL olarak kaydedildi. İşte, 8 Mart 2025 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları ve anlık takip detayları...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.635,00

Satış: 5.698,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.411,61

Satış: 3.412,14

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 11.270,00

Satış: 11.396,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 22.474,00

Satış: 22.697,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN