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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:52
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Mart bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
8 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dalgalı kur seyri sürdükçe, altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini üzerinde tutuyor. Alım-satım işlemleri yapanlar, özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları yakından izliyor. Güne 2.909,19 TL seviyesinden başlangıç yapan ONS altın, yatırımcıların dikkatini çekerken; gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin fiyatları da merakla takip ediliyor. Hafta sonuna girerken altın piyasasındaki son gelişmeler ve anlık fiyat değişimleri, piyasa uzmanlarının takibinde. İşte altın fiyatlarında güncel durum...