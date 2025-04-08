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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:17

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk günlerinde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki fiyatlar anbean takip edilirken, altın alım-satım işlemlerinde belirgin bir yoğunluk gözleniyor. Güne 2.999,92 TL seviyesinden giriş yapan ONS altın, piyasaların en çok takip edilen verileri arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinde ise son durum merak konusu. İşte altın piyasasındaki güncel fiyatlar ve dikkat çeken gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların gözü kulağı güncel fiyatlarda olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan son bilgilere göre, gram altın 3.670,51 TL'den işlem görürken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.428,34 TL olarak belirlendi. İşte, 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.144,00

Satış: 6.207,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.670,51

Satış: 3.670,90

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.289,00

Satış: 12.391,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24.502,00

Satış: 24.687,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN