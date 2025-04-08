ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların gözü kulağı güncel fiyatlarda olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan son bilgilere göre, gram altın 3.670,51 TL'den işlem görürken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3.428,34 TL olarak belirlendi. İşte, 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum...