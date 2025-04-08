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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:17
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 8 Nisan bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Haftanın ilk günlerinde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki fiyatlar anbean takip edilirken, altın alım-satım işlemlerinde belirgin bir yoğunluk gözleniyor. Güne 2.999,92 TL seviyesinden giriş yapan ONS altın, piyasaların en çok takip edilen verileri arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinde ise son durum merak konusu. İşte altın piyasasındaki güncel fiyatlar ve dikkat çeken gelişmeler...