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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:02

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

8 Ocak 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altında bugün düşüş gözlenirken yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Güne 2.631,78 seviyesinden başlayan ons altınla birlikte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinin güncel fiyatları da merak konusu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?n İşte 8 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasında yaşanan son gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında bir süredir gözlenen dalgalı hareketler yerini düşüş eğilimine bıraktı. Son verilere göre, Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2.990,26 TL seviyesine gerilerken, 22 ayar bilezik ise 2.746,72 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.924,00

Satış: 4.968,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.990,26

Satış: 2.990,72

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.847,00

Satış: 9.935,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.634,00

Satış: 19.794,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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