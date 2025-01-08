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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
08:02
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
8 Ocak 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Değer kazanmaya devam eden altında bugün düşüş gözlenirken yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Güne 2.631,78 seviyesinden başlayan ons altınla birlikte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi altın türlerinin güncel fiyatları da merak konusu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?n İşte 8 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasında yaşanan son gelişmeler!