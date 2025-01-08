ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 8 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında bir süredir gözlenen dalgalı hareketler yerini düşüş eğilimine bıraktı. Son verilere göre, Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2.990,26 TL seviyesine gerilerken, 22 ayar bilezik ise 2.746,72 TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları ve anlık piyasa durumu...