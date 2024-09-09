Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
06:44
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?
Son günlerde rotasını aşağı kırarak sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yatırım yapmayı planlayan vatandaşların odağında yer alıyor. ABD'nin son hamlelerinin akabinde meydana gelen bu düşüşle birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor? İşte 9 Eylül 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları.