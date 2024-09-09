Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

FED'in son faiz kararı ve istihdam verileri altının yönünü aşağı kırdı. Düşüş seyrinde olan altınla ilgili olarak bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor soruları araştırma konusu oldu. İşte, altının haftaya nasıl başladığını merak edenler için 9 Eylül 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile alış satış rakamları.