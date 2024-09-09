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Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:44

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

Son günlerde rotasını aşağı kırarak sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yatırım yapmayı planlayan vatandaşların odağında yer alıyor. ABD'nin son hamlelerinin akabinde meydana gelen bu düşüşle birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor? İşte 9 Eylül 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış satış rakamları.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

FED'in son faiz kararı ve istihdam verileri altının yönünü aşağı kırdı. Düşüş seyrinde olan altınla ilgili olarak bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor soruları araştırma konusu oldu. İşte, altının haftaya nasıl başladığını merak edenler için 9 Eylül 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile alış satış rakamları.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ AŞAĞI KIRDI

Altın fiyatları gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı verdi. Fed'in 18 Eylül'de 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini fiyatlayan altın piyasasında cuma günü açıklanan istihdam verileri sonrası indirim beklentisi güçlendi. ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Veri sonrası altın fiyatları kısa süreli bir yükseliş yaşadıktan sonra sert bir satış yedi.

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.731,84

Satış: 2.732,28

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.515,00
Satış: 4.586,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.534,46
Satış: 2.678,58

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 9 Eylül 2024 bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.059,00
Satış: 9.164,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.520,00
Satış: 18.800,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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