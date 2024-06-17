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Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
09:39
Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları gündemde! 17 Haziran2024 sabah saatleri itibariyle canlı olarak paylaşılan verilerde gram altın güne alış fiyatıyla 2450 TL'den başladı. Dalgalanmanın devam ettiği verilerde günbegün artış ve azalışlar kaydediliyor. Peki, 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, Altın fiyatları canlı takip et!