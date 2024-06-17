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Haberler Yaşam Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:39

Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gündemde! 17 Haziran2024 sabah saatleri itibariyle canlı olarak paylaşılan verilerde gram altın güne alış fiyatıyla 2450 TL'den başladı. Dalgalanmanın devam ettiği verilerde günbegün artış ve azalışlar kaydediliyor. Peki, 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, Altın fiyatları canlı takip et!

Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, 17 Haziran çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.450,78

SATIŞ(TL) 2.451,15

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Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.920,00

SATIŞ(TL) 4.019,00

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Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.139,00
SATIŞ(TL) 16.383,00

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Altın fiyatları alış/satış canlı takip ekranı! 17 Haziran 2024 çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.321,86
SATIŞ(USD) 2.322,28

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