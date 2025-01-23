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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
07:37
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Altın piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Dün gram altın 3.160 TL seviyesine yükselerek dikkat çekerken, 23 Ocak Perşembe günü bu rakam 3.153 TL'ye geriledi. Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durumu ve canlı veriler...