CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Dün 3.160 TL seviyesine çıkarak rekor kıran gram altın, 23 Ocak Perşembe günü 3.153 TL'ye geriledi. Çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Peki, Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı fiyatlar!