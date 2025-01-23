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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 07:37

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Dün gram altın 3.160 TL seviyesine yükselerek dikkat çekerken, 23 Ocak Perşembe günü bu rakam 3.153 TL'ye geriledi. Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte, Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durumu ve canlı veriler...

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Dün 3.160 TL seviyesine çıkarak rekor kıran gram altın, 23 Ocak Perşembe günü 3.153 TL'ye geriledi. Çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Peki, Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı fiyatlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.134,00

Satış: 5.185,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.153,82

Satış: 3.154,51

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.269,00

Satış: 10.370,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 Ocak || Gram altında dalgalanma! Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.474,00

Satış: 20.655,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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