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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:19

Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların ve birikim yapanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatlarında bugün nasıl bir değişim yaşandı? Global piyasalardaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte, 20 Ocak 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yine ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları nasıl şekillendi? İşte, yatırımcıların dikkatle takip ettiği piyasalardaki güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.085,92

SATIŞ(TL) 3.086,55

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Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.032,00

SATIŞ(TL) 5.070,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.494,00

SATIŞ(TL) 20.804,00

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Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.699,87

SATIŞ(USD) 2.700,37

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