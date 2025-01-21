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Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:19
Altın fiyatları canlı takip et! Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla yatırımcıların ve birikim yapanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatlarında bugün nasıl bir değişim yaşandı? Global piyasalardaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte, 20 Ocak 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları!