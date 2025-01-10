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Altın fiyatları canlı takip et! Bugün yarım, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
15:43
Altın fiyatları canlı takip et! Bugün yarım, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın piyasası, 7 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatlarında son durum ne? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte, 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları tablosu...