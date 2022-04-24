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Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
10:12
Altın fiyatları son dakika verileri yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenlerin gündeminde. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan alınan verilere göre 'Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?' soruları yanıt buluyor. Son dönemde yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları bu hafta düşüş yaşıyor. Peki, 24 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı güncel rakamlar...