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Haberler Yaşam Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 10:12

Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika verileri yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenlerin gündeminde. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan alınan verilere göre 'Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?' soruları yanıt buluyor. Son dönemde yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları bu hafta düşüş yaşıyor. Peki, 24 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı güncel rakamlar...

Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftaya sert başladı. Haftanın son gününde de 'Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?' soruları yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık veriler ışığında bugün sabah saatleri itibarıyla altının gram fiyatı 915 liradan satış işlemi görüyor. Bu yılki normalinin altında seyreden altın fiyatları yeni haftada kendini toparlayabilir. Peki, 24 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika canlı veriler...

Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.985,00

SATIŞ: 3.021,00

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Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.968,00

SATIŞ: 6.019,00

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Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.960,00

SATIŞ: 6.020,00

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Altın fiyatları sert düştü! 24 Nisan 2022 canlı ve anlık verilerle bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.493,00

SATIŞ: 1.509,00

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SON DAKİKA