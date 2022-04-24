Altın fiyatları haftaya sert başladı. Haftanın son gününde de 'Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?' soruları yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık veriler ışığında bugün sabah saatleri itibarıyla altının gram fiyatı 915 liradan satış işlemi görüyor. Bu yılki normalinin altında seyreden altın fiyatları yeni haftada kendini toparlayabilir. Peki, 24 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika canlı veriler...