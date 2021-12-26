ALTIN FİYATLARI CANLI - Böyle düşüş görülmedi! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı son ayların en dip seviyesine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde 637 TL'den işlem gören gram fiyatı binlerce kişinin gün içerisinde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "26 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar önümüzdeki günlerde grafiğin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları güncel grafiği ve son dakika canlı rakamlar...