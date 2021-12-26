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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI - Böyle düşüş görülmedi! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 08:04

ALTIN FİYATLARI CANLI - Böyle düşüş görülmedi! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı son ayların en dip seviyesine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde 637 TL'den işlem gören gram fiyatı binlerce kişinin gün içerisinde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda "26 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar önümüzdeki günlerde grafiğin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları güncel grafiği ve son dakika canlı rakamlar...

Altın fiyatları dibi gördü! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Canlı ve güncel rakamlar!

Gram fiyatı 637 TL, Çeyrek fiyatı 1075 TL ile güne başlayan altın fiyatları döviz kuru ile beraber ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda zirve rakamlara ulaşan yatırım aracı "26 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu ile gündeme taşınıyor. Öte yandan yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar bu noktada canlı rakamların takibini yapıyor. İşte altın fiyatları güncel takip ekranı ve tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2021!

Aralık ayında rekor artış seviyelerine ulaşan altın fiyatlarında yaşanan düşüş vatandaşın gündeminde yer alıyor. 1000 lirayı aşan gram altın bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 600 lira seviyelerine kadar gerilemişti.

İşte A Para ekranı ile güncel rakamlar;

Altın fiyatları dibi gördü! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Canlı ve güncel rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.455,00

SATIŞ: 4.522,00

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Altın fiyatları dibi gördü! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Canlı ve güncel rakamlar!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.149,00

SATIŞ: 2.224,00

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Altın fiyatları dibi gördü! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Canlı ve güncel rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.110,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 637,83

SATIŞ: 638,33

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Altın fiyatları dibi gördü! 26 Aralık 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Canlı ve güncel rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 605,34

SATIŞ: 632,29

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