CANLI - ANLIK | Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

Son dönemde grafiğinde gösterdiği yükseliş hareketiyle adından söz ettiren altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki alış ve satış fiyatlarıyla ilgili gün içerisinde araştırmalarını sürdüren binlerce kişi "7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 790 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı, anlık ve güncel veriler...