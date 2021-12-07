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Haberler Yaşam CANLI - ANLIK | Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 07:37

CANLI - ANLIK | Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

Son dönemde grafiğinde gösterdiği yükseliş hareketiyle adından söz ettiren altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki alış ve satış fiyatlarıyla ilgili gün içerisinde araştırmalarını sürdüren binlerce kişi "7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 790 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı, anlık ve güncel veriler...

Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlarıyla yatırımlarına doğru şekilde yön vermek isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Altının gram fiyatı bugüne 790 TL'lik alış fiyatı ile açılış yaparken ilerleyen süreçte izleyeceği yön merak ediliyor. "7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın, son dönemde fiyatları üzerindeki ani hareketlerle yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 711,50

SATIŞ: 739,02

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Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.244,00

SATIŞ: 5.292,00

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Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.223,00

SATIŞ: 5.302,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.041,94

SATIŞ: 5.140,15

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Altın fiyatları fırladı! 7 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı, güncel ve anlık rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.254,00

SATIŞ: 1.279,00

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