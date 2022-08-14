Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...
Giriş Tarihi: 14.08.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:32

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

Bugün de altın fiyatları canlı, güncel ve anlık gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde izlediği dalgalı seyirle dikkat çeken altının gram fiyatı bugün sabah saatlerindeki rakamlara göre; 1038 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek fiyatı ise 1699 TL'den alıcı buluyor. Özellikle de bu yönde yatırımlarını gerçekleştirenler "14 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri...

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

Altın fiyatları, geçtiğimiz aylarda izlediği düşüş bandında bir kırılma yaşamış ve ardından yeniden 1000 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bugün de saatler 09.30'u gösterirken altının gram fiyatı 1038 TL seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda ise "14 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte piyasalardan güncel altın fiyatları grafiği...

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı dalgalı seyirle piyasalarda öne çıkan yatırım aracı oluyor. Altın fiyatlarındaki gelişmeler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de yine sabah saatlerinde canlı altın fiyatları gelişmeleri yatırımcıların odağında.

İşte 14 Ağustos 2022 altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 6.919,00

SATIŞ: 7.024,00

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.822,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

ALIŞ: 941,26

SATIŞ: 976,73

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.914,00

SATIŞ: 7.000,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.690,00

SATIŞ: 1.711,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.033,16

SATIŞ: 1.033,41

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA