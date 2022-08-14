Haberler Yaşam Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

Giriş Tarihi: 14.08.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:32

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

Bugün de altın fiyatları canlı, güncel ve anlık gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde izlediği dalgalı seyirle dikkat çeken altının gram fiyatı bugün sabah saatlerindeki rakamlara göre; 1038 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek fiyatı ise 1699 TL'den alıcı buluyor. Özellikle de bu yönde yatırımlarını gerçekleştirenler "14 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte kapalıçarşı ve serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri...