Haberler Yaşam GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:00

Altın fiyatları grafik son dakika bugün de takip edilmeye başladı. Direncini kıran altın yukarı yönlü kırılma yaşayarak yükselmeye devam ediyor. En çok araştırılanlar arasında bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL, ne olur soruları yer alıyor. Bin 200 lira seviyesini gören gramın yanı sıra cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve ons üzerinde de yükseliş gözlemleniyor. Altın fiyatları grafik canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Peki, 28 Mart Salı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, yükselecek mi, düşecek mi? İşte, Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan son veriler…