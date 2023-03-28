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Haberler Yaşam GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:00

GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları grafik son dakika bugün de takip edilmeye başladı. Direncini kıran altın yukarı yönlü kırılma yaşayarak yükselmeye devam ediyor. En çok araştırılanlar arasında bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL, ne olur soruları yer alıyor. Bin 200 lira seviyesini gören gramın yanı sıra cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve ons üzerinde de yükseliş gözlemleniyor. Altın fiyatları grafik canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Peki, 28 Mart Salı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, yükselecek mi, düşecek mi? İşte, Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan son veriler…

GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları bugün son dakika alış-satış rakamları ile araştırılıyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in aktardığına göre direncini yukarı yönlü kıran piyasa iki haftadır devam ettiği yükselişine yeni bir boyut kazandırdı. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve ons birimleri üzerinde fiyatlar sorgulanıyor. İşte, 28 Mart Salı altın fiyatları grafik canlı...

GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI REKORA KOŞUYOR!

Son haftalarda altın fiyatları üzerinde görülen yukarı yönlü hareket rekora koşmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirdi:

"Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum."

İşte son rakamlar...

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GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2023

22 Ayar Bilezik Fiyatı

Alış: 1.110,78

Satış: 1.183,59

ONS Altın

Alış: 1.954,77

Satış: 1.955,75

GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Ata Altın Fiyatı

Alış: 8.132,52

Satış: 8.241,65

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Tam Altın

Alış: 7.948,53

Satış: 8.034,62

GRAM ALTIN / ÇEYREK ALTIN | Canlı altın fiyatları grafik ile 28 Mart Salı bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 8.103,65

Satış: 8.225,77

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 3.986,44

Satış: 4.032,55

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