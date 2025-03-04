ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların odağında yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler ve altına yönelenler, piyasalardaki en son gelişmeleri anbean takip ediyor. 4 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel değerleri ne kadar? İşte en güncel altın piyasası verileri ve anlık fiyat bilgileri...