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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:54

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, güncel alış-satış rakamlarıyla yatırımcıların gündeminde. 4 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.385,74 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.576,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel ekonomik sıkıntılar ve piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmalara sebebiyet veriyor.Gram altın her yeni gün rekora koşuyor. Peki, en son verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların odağında yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler ve altına yönelenler, piyasalardaki en son gelişmeleri anbean takip ediyor. 4 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel değerleri ne kadar? İşte en güncel altın piyasası verileri ve anlık fiyat bilgileri...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.385,74

SATIŞ(TL) 3.386,46

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.576,00

SATIŞ(TL) 5.631,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.587,00

SATIŞ(TL) 22.926,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.889,55

SATIŞ(USD) 2.889,84

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