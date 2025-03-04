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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
06:54
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları, güncel alış-satış rakamlarıyla yatırımcıların gündeminde. 4 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.385,74 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 5.576,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel ekonomik sıkıntılar ve piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalanmalara sebebiyet veriyor.Gram altın her yeni gün rekora koşuyor. Peki, en son verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu?