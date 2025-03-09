ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Birikimlerini altına yatırmak isteyenler ve altın almayı planlayanlar, piyasalardaki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor. 9 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel fiyatları ne kadar? İşte en yeni altın fiyatları ve piyasadaki anlık veriler…