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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:10

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, güncel alış-satış fiyatları dikkatle takip ediliyor. 9 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.411,61 TL'den işlem görürken, çeyrek altının fiyatı ise 5.652,00 TL civarında. Küresel ekonomik zorluklar ve piyasa dalgalanmaları, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. Her geçen gün gram altın yeni rekorlar kırarken, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziklerin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Birikimlerini altına yatırmak isteyenler ve altın almayı planlayanlar, piyasalardaki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor. 9 Mart 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel fiyatları ne kadar? İşte en yeni altın fiyatları ve piyasadaki anlık veriler…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.411,61

SATIŞ(TL) 3.412,14

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.652,00

SATIŞ(TL) 5.690,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.008,00

SATIŞ(TL) 23.356,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.909,19

SATIŞ(USD) 2.909,64

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