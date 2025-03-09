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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:10
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, güncel alış-satış fiyatları dikkatle takip ediliyor. 9 Mart 2025 itibarıyla gram altın 3.411,61 TL'den işlem görürken, çeyrek altının fiyatı ise 5.652,00 TL civarında. Küresel ekonomik zorluklar ve piyasa dalgalanmaları, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. Her geçen gün gram altın yeni rekorlar kırarken, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziklerin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?