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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
14:27
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş kaydeden sarı metal bu sabah itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın 3.699,95 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın fiyatı ise 6.178,00 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları için piyasaları yakından takip ediyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?