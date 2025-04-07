ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Yeni haftanın ilk işlem gününe altın piyasalarında dalgalanma damgasını vurdu. Gram altın sabah saatleri itibarıyla 3.699,95 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 6.178,00 TL'ye kadar geriledi. Sarı metaldeki bu fiyat değişimleri, altına yatırım yapanlar ve piyasaları yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 6 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış grafiği…