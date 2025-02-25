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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:39

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası, anlık alış-satış verileri doğrultusunda yeni haftada yatırımcıların odağında yer alıyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.456,79 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 5.769,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Altına yönelmek isteyenler ve mevcut birikimlerini değerlendirenler, piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte en son altın piyasası verileri ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.456,79

SATIŞ(TL) 3.457,36

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.769,00

SATIŞ(TL) 5.818,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.465,00

SATIŞ(TL) 23.820,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.945,18

SATIŞ(USD) 2.945,63

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