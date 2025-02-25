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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
06:39
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası, anlık alış-satış verileri doğrultusunda yeni haftada yatırımcıların odağında yer alıyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.456,79 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 5.769,00 TL'den alıcı buluyor. Küresel belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?