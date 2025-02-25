ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Altına yönelmek isteyenler ve mevcut birikimlerini değerlendirenler, piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altının güncel fiyatları ne kadar oldu? İşte en son altın piyasası verileri ve güncel rakamlar...