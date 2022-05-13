Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları yatırımcılar ve kuyumcuya gitmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Kapalıçarşı'daki güncel durumu merak eden pek çok kişi 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu gibi sorularla canlı rakamları inceliyor. Güncel altın fiyatları takibi için aşağıdaki linke tıklayabilir, canlı rakamları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile altının gram fiyatı!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 13 MAYIS 2022

Bugün altının fiyatı ne kadar oldu diye merak edenler sabah.com.tr aracılığıyla canlı rakamlara ulaşıyor! İşte canlı ve anlık altın fiyatları;