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Haberler Yaşam Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 07:55

Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden günlük ve anlık değişimi takip eden vatandaşlar, 13 Mayıs 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtını sabah.com.tr'de arıyor. Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları ABD enflasyon açıklaması ve FED faiz kararı gibi gelişmelerle yeniden şekillendi. Güne durgun başlayan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı alış satış rakamlarının bugünkü seyri merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde piyasaların seyri ne durumda? Bugün altının gram fiyatı kaç TL? İşte canlı altın alış satış rakamları!

Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları yatırımcılar ve kuyumcuya gitmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Kapalıçarşı'daki güncel durumu merak eden pek çok kişi 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu gibi sorularla canlı rakamları inceliyor. Güncel altın fiyatları takibi için aşağıdaki linke tıklayabilir, canlı rakamları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile altının gram fiyatı!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 13 MAYIS 2022

Bugün altının fiyatı ne kadar oldu diye merak edenler sabah.com.tr aracılığıyla canlı rakamlara ulaşıyor! İşte canlı ve anlık altın fiyatları;

Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.977,00

SATIŞ: 3.030,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.945,00

SATIŞ: 6.037,00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.110,00

SATIŞ: 6.202,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 830,36

SATIŞ: 862,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.106,00

SATIŞ: 6.195,00

Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

HAS ALTIN

ALIŞ: 904,01

SATIŞ: 904,18

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