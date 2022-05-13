Altın fiyatları güne durgun başladı! Haftanın son işlem gününde 13 Mayıs 2022 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden günlük ve anlık değişimi takip eden vatandaşlar, 13 Mayıs 2022 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtını sabah.com.tr'de arıyor. Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları ABD enflasyon açıklaması ve FED faiz kararı gibi gelişmelerle yeniden şekillendi. Güne durgun başlayan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı alış satış rakamlarının bugünkü seyri merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde piyasaların seyri ne durumda? Bugün altının gram fiyatı kaç TL? İşte canlı altın alış satış rakamları!