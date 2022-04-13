Haberler Yaşam Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 06:18

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ortasında gündemde yer ediniyor. Rusya Ukrayna savaşının etkileri sebebiyle altın kurunda dalgalanmalar sürüyor. En son gram 923 lira iken, cumhuriyet 6 bin TL civarında işlem gördü. Anlık grafiği sürekli olarak değişen rakamları Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz. Peki 13 Nisan 2022 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son durum