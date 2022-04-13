Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 06:18

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yeni haftanın ortasında gündemde yer ediniyor. Rusya Ukrayna savaşının etkileri sebebiyle altın kurunda dalgalanmalar sürüyor. En son gram 923 lira iken, cumhuriyet 6 bin TL civarında işlem gördü. Anlık grafiği sürekli olarak değişen rakamları Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz. Peki 13 Nisan 2022 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son durum

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısını yakından ilgilendiriyor. ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterirken kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği 13 Nisan 2022 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 837,52

SATIŞ: 865,07

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.144,00

SATIŞ: 6.212,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.997,00

SATIŞ: 6.054,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.137,00

SATIŞ: 6.229,00

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.003,00

SATIŞ: 3.038,00

Altın fiyatları hafta ortası hareketlendi! 13 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 924,19

SATIŞ: 924,38

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.502,00

SATIŞ: 1.519,00

SON DAKİKA