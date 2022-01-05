Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları üzerindeki değişimler takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar anlık grafiği merak ederken en son gram altın fiyatının 785 lira olması piyasaları hareketlendirdi. Sık sık değişen rakamlar sebebiyle vatandaşlar canlı rakamları merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı son dakika verileri