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Haberler Yaşam Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 07:23

Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcıların takibinde yer alıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken anlık grafik sürekli değişiyor. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın 1.260 lira iken, gram altın 785 TL'den işlem görüyor. Anlık grafiği değişen altın fiyatları canlı ve güncel takibi yapabilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları üzerindeki değişimler takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar anlık grafiği merak ederken en son gram altın fiyatının 785 lira olması piyasaları hareketlendirdi. Sık sık değişen rakamlar sebebiyle vatandaşlar canlı rakamları merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı son dakika verileri

Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.171,00

SATIŞ: 5.249,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.171,00

SATIŞ: 5.369,00

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Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 704,58

SATIŞ: 744,51

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.520,00

SATIŞ: 2.625,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.991,88

SATIŞ: 5.094,85

Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.260,00

SATIŞ: 1.311,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 786,04

SATIŞ: 786,20

Altın fiyatları hafta ortasında hızlı yükseldi! 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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