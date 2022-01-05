Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcıların takibinde yer alıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken anlık grafik sürekli değişiyor. Dolar kuru karşısında daima en güvenilir yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın 1.260 lira iken, gram altın 785 TL'den işlem görüyor. Anlık grafiği değişen altın fiyatları canlı ve güncel takibi yapabilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak 2022 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları